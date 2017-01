Suposto membro da Al Qaeda jejua e deixa de ser interrogado nos EUA

WASHINGTON, 15 Out (Reuters) - Investigadores dos Estados Unidos desistiram de interrogar um suposto militante graduado da Al Qaeda que foi capturado na semana passada na Líbia e que parou de se alimentar regularmente, agravando problemas de saúde pré-existentes, segundo fontes oficiais norte-americanas familiarizadas com o assunto.

Uma fonte disse que os interrogadores dos EUA tiveram pouco sucesso em obter informações do suspeito, conhecido como Abu Anas al-Liby, e que então pararam de interrogá-lo quando ele ainda era mantido a bordo de uma embarcação militar norte-americana no Mediterrâneo.

Al-Liby, cujo nome real é Nazih al-Ragye, foi posteriormente levado por via aérea para Nova York, onde se apresentou nesta terça-feira em um tribunal federal e negou envolvimento no atentado de 1998 contra as embaixadas dos EUA no Quênia e na Tanzânia, um ataque que matou mais de 200 pessoas.