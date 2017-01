Em reunião com Marina e aliados, Campos diz que é preciso evitar "cascas de banana"

BRASÍLIA, 16 de Out (Reuters) - Preocupado com a reação dos adversários à aliança com a ex-senadora Marina Silva, o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, pediu nesta quarta-feira a aliados que evitem as "cascas de banana" que surgirão pelo caminho.

"Ele (Campos) disse que nós precisamos tomar cuidado com as cascas de banana que estão surgindo no nosso caminho... como a questão de quem será o candidato do PSB à Presidência", afirmou o líder do PSB no Senado, Rodrigo Rolemberg (DF), depois da reunião do Diretório Nacional do partido em Brasília.