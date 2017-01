ANÁLISE-Campos tem de driblar falta de tempo na TV e de palanques locais para romper ciclo PT-PSDB

SÃO PAULO, 16 Out (Reuters) - O governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), conquistou com a aliança com a ex-senadora Marina Silva potencial para superar o senador tucano Aécio Neves e disputar o segundo turno da eleição presidencial com a presidente Dilma Rousseff, mas terá obstáculos importantes pela frente, como o baixo alcance nacional do PSB e o pouco tempo de horário eleitoral na TV.

A surpreendente aliança com Marina fez Campos praticamente dobrar sua intenção de voto. O presidente do PSB aparece com 15 por cento da preferência do eleitorado, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada no fim de semana, num cenário em que disputa com Aécio, que soma 21 por cento, e com a presidente Dilma Rousseff, que aparece com 42 por cento.