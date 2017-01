Espanha prorroga plano de subsídios de carros novos mais uma vez

MADRI (Reuters) - O governo da Espanha disse nesta quinta-feira que estenderá pela terceira vez um plano de subsídios para compras de carros novos que tem ajudado a reverter uma queda nas vendas no país.

A Anfac, grupo da indústria automotiva da Espanha, disse que as vendas de carros novos no país saltaram 29 por cento, para mais de 45 mil carros no mês passado.