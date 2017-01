Chefe de divisão de rotores da Boeing tem otimismo com vendas externas

WASHINGTON (Reuters) - A chefe da divisão de rotores da Boeing disse que a forte demanda internacional ajudará a limitar impacto da queda nos gastos militares dos Estados Unidos e que as discussões com o Japão sobre uma possível compra da aeronave V-22 aceleraram nos últimos meses.

O interesse japonês no modelo, que decola e pousa como um helicóptero, mas voa como um avião, cresceu agora que a Marinha dos EUA implantou a aeronave há mais de um ano no local. A resistência do público para o V-22 na ilha de Okinawa, que tem uma grande presença militar dos EUA, também diminuiu.