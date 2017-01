Gás de xisto nos EUA pode criar onda de fusões no setor químico--Deloitte

SÃO PAULO, 22 Out (Reuters) - A descoberta de grandes reservas de gás de xisto nos Estados Unidos e o ambiente econômico mais difícil podem levar o setor químico a um aumento global de fusões e joint ventures, segundo o líder global de química da Deloitte, Duane Dickson.

"Na indústria muitas empresas estão focando no portfólio ideal; podem estar no mercado para comprar ativos estratégicos ou vender não estratégicos", disse em entrevista por telefone.

Os EUA tiveram nos últimos anos um impulso na exploração de gás de xisto, usado na produção de matérias-primas do setor químico, como a nafta. E os preços menores do que os de outros mercados têm elevado a competição no setor.