Dilma exalta royalties para educação e diz que tem de aprender todos dias

23 Out (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff voltou a exaltar nesta quarta-feira a destinação dos royalties do petróleo para a educação durante dois eventos em Belo Horizonte e disse que, como presidente, tem de estudar e aprender todos os dias.

Ela lembrou que, com a aprovação de uma lei no Congresso Nacional, 75 por cento desses recursos terão a educação como destino.

No início da tarde, a presidente participou da cerimônia de formatura de alunos beneficiados pelo Pronatec na capital mineira, governada pelo PSB, do governador de Pernambuco e presidenciável Eduardo Campos, e também um reduto do senador mineiro Aécio Neves (PSDB), provável candidato à Presidência da República no ano que vem.