Dilma tem ampla vantagem em todos os cenários para eleição, aponta Ibope

SÃO PAULO, 24 Out (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff mantém ampla vantagem na liderança em todos os cenários para a eleição do ano que vem, mostrou pesquisa do Ibope divulgada nesta quinta-feira, que também apontou que o percentual de preferência da presidente supera a soma dos rivais nas quatro simulações, o que sinaliza possibilidade de vitória em primeiro turno.

No cenário mais provável, em que Dilma enfrenta o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), e o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, ela lidera com 41 por cento das intenções de voto, contra 14 por cento de Aécio e 10 por cento de Campos. Nesta simulação, 22 por cento dos entrevistados declararam voto branco ou nulo e 13 por cento não souberam responder.