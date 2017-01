Mitsubishi Motors planeja oferta de US$2 bi em ações a partir de janeiro--fontes

TÓQUIO, 26 Out (Reuters) - A Mitsubishi Motors planeja captar cerca de 2 bilhões de dólares em oferta pública de ações a partir de janeiro para pagar os principais acionistas pelo resgate em 2004, que permitiu que a empresa se recuperasse nos dez anos seguintes, disseram fontes próximas ao assunto neste sábado.

A operação também vai permitir que a segunda maior montadora japonesa pague dividendos pela primeira vez em quase uma década e meia. A companhia também vai manter fortes laços acionários com o grupo Mitsubishi para enfrentar o desafio de rigorosos padrões ambientais e outros avanços tecnológicos, enquanto ainda não tem um parceiro estratégico automotivo.

É também um marco na recuperação da companhia após escândalo de ocultamento de defeitos no início da última década e recuo da produção na Europa para concentrar-se no sudeste asiático, sob a liderança do presidente Osamu Masuko, que veio da Mitsubishi em 2005.