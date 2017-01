Aleluia! Papa atinge 10 milhões de seguidores no Twitter

ROMA, 27 Out (Reuters) - O jubilante papa Francisco comemorou a marca de 10 milhões de seguidores no site de mensagens Twitter neste domingo, um momento histórico em meio a esforços do Vaticano para disseminar o Evangelho por meio de mídias sociais.

"Queridos seguidores eu entendo que agora há mais de 10 milhões de vocês!", escreveu o pontífice em suas nove contas, que publicam simultaneamente em línguas incluindo latim, polaco e árabe.

"Eu agradeço a vocês com todo o meu coração e peço que continuem orando por mim", continuou.

O primeiro papa não-europeu em 1,3 mil anos triplicou o número de seguidores das contas @pontifex desde que sucedeu Bento 16 em março, de acordo com o Vaticano, que anunciou que Francisco atingiu a marca de 10 milhões após somar o número de seguidores de todos os perfis.

Isso torna o pontífice mais popular que o New York Times e logo atrás do rapper Kanye West, de acordo com sites.

Mas ele ainda precisa tuitar muito antes de alcançar as três pessoas mais seguidas no Twitter: as estrelas do pop Justin Bieber, Katy Perry e Lady Gaga, que têm mais de 40 milhões de seguidores cada.

O Vaticano tem interesse de longa data em usar as mais recentes tecnologias para manter contato com os 1,2 bilhão de católicos do mundo e disseminar a fé.