OBITUÁRIO-Lou Reed, "mestre" do rock que revolucionou o estilo

Por Jonathan Allen e Daniel Trotta

NOVA YORK, 28 Out (Reuters) - Lou Reed, músico pioneiro que liderou a influente banda The Vevelt Underground e fez grande sucesso com músicas solo como "Walk on the Wild Side" e "Perfect Day", morreu no domingo, aos 71 anos.

Reed, cuja banda fundiu música e arte em colaboração com o apoiador de primeira hora, o artista pop Andy Warhol, morreu na casa que mantinha com a esposa, Laurie Anderson, em Long Island, na área metropolitana de Nova York, depois de complicações decorrentes de um transplante de fígado, disse seu agente literário, Andrew Wylie.

"Acho que Lou foi tão grande quanto é possível a um artista ser", disse Wylie. "É uma grande perda."

Formada em meados dos anos 1960 por Reed e pelo músico John Cale, nascido no País de Gales e com formação em música clássica, como um experimento de vanguarda no rock, The Velvet Underground ganhou a atenção de Warhol assim que chegou à cena noturna de Nova York.

Apesar de a banda nunca ter atingido grande sucesso comercial, revolucionou o rock nos anos 1960 e 1970 com uma mistura de violentas batidas de guitarra e melodias suaves cantadas por Reed ou pela modelo alemã Nico.

The Velvet Underground há muito é reconhecida como uma das principais inspirações musicais da arte punk e do rock, como ficou expresso em uma citação atribuída ao músico britânico Brian Eno: "O primeiro álbum do Vevelt Underground vendeu apenas 10 mil cópias, mas todos que compraram formaram uma banda."

O colega roqueiro de vanguarda David Bowie, que ajudou a produzir o segundo álbum solo de Reed e é apontado como um de seus maiores herdeiros musicais, postou uma foto em sua página no Facebook na qual os dois astros estão juntos, acompanhada de uma homenagem ao velho amigo: "Ele foi um mestre".