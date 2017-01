Filha de Berlusconi nega ter intenção de entrar para a política

ROMA, 28 Out (Reuters) - A filha mais velha de Silvio Berlusconi, Marina, negou nesta segunda-feira especulações de que poderia suceder ao pai como líder da centro-direita italiana devido aos problemas enfrentados pelo ex-premiê com a Justiça.

Vários membros do partido de centro-direito de Berlusconi disseram no fim de semana que Marina poderia entrar na política, enquanto outros disseram que essa decisão deveria ser tomada por vias democráticas.

A declaração ocorre num momento de profunda divisão na centro-direita italiana. O ex-premiê, homem mais rico da Itália, comandou na semana passada uma manobra para suspender as atividades do seu partido, o Povo da Liberdade, e retomar o Força Itália, agremiação que o lançou na política.

Analistas dizem que isso servirá para isolar o grupo do ministro do Interior, Angelino Alfano, que teve divergências com Berlusconi no mês passado, quando o ex-premiê ameaçou derrubar a coalizão do primeiro-ministro de centro-esquerda Enrico Letta como retaliação por sua eventual cassação parlamentar.