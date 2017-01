Para evitar caos do Facebook, Nyse executa teste de IPO do Twitter

NOVA YORK, 28 Out (Reuters) - A Bolsa de Valores de Nova York fez um teste neste sábado da muito antecipada estreia do Twitter no mercado, conforme busca evitar os tipos de problemas que afetaram a oferta pública inicial do Facebook na rival Nasdaq.

O Big Board, administrado pela Nyse Euronext, faz testes de sistemas aos finais de semana regularmente, mas essa foi a primeira vez que executou uma simulação de IPO e o fez a pedido de empresas membro, muitas das quais fizeram parte do IPO de 2012 do Facebook na principal bolsa do grupo Nasdaq OMX.

A Nyse estava testando principalmente duas coisas: se seus sistemas poderiam suportar o volume de tráfego de mensagens que poderia ser gerado pelo IPO e para ter certeza de que, uma vez que o IPO aconteça, qualquer empresa que coloque ordens receba prontamente os relatórios dizendo a elas que suas ordens foram executadas.

Os testes podem ser vistos também como parte da disputa da Nyse com a Nasdaq pela supremacia em listagens do setor de tecnologia. Ambas as bolsas disputaram para ser o local escolhido pelo Twitter, e muitos analistas disseram que os problemas nas negociações das ações do Facebook em sua estreia na Nasdaq favoreceram a Nyse.

O Twitter, que pretende vender 70 milhões de ações entre 17 dólares e 20 dólares por papel, será o maior IPO do setor de Internet desde o Facebook, que realizou uma oferta muito maior, de 421 milhões de ações por 38 dólares cada papel. Espera-se que a negociação dos papéis do Twitter comece no dia 7 de novembro.