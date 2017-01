Nova metodologia da Petrobras não prevê "conta petróleo"--conselheiro

RIO DE JANEIRO, 29 Out (Reuters) - A nova metodologia de preços da Petrobras, que aguarda a aprovação do Conselho de Administração da estatal, não prevê a reintrodução da "conta petróleo", disse nesta terça-feira o conselheiro da estatal, Sérgio Quintela.

Tal conta funcionava no passado como espécie de colchão para diminuir o impacto das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio para a estatal.