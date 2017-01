Marin promete lutar por Diego Costa, Parreira defende abrir mão de atacante

SÃO PAULO, 29 Out (Reuters) - O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, afirmou nesta terça-feira que a entidade vai "lutar até o fim" para que o atacante Diego Costa atue pelo país, após a federação espanhola de futebol divulgar carta do jogador manifestando desejo de defender a atual campeã mundial.

Diego Costa, artilheiro do Campeonato Espanhol atuando pelo Atlético de Madri, nasceu no Brasil, mas tem cidadania espanhola, e é disputado pelos dois países visando a Copa do Mundo de 2014.

Para o coordenador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no entanto, o Brasil deveria abrir mão do jogador, que foi convocado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para os amistosos de novembro, contra Honduras e Chile.

"Usamos todos os mecanismos possíveis (para convocá-lo). A partir do momento em que ele decidiu pela Espanha, eu não o traria mais para jogar na seleção", disse Parreira a jornalistas em São Paulo, em evento ao lado de Marin.

"O processo se esgotou quando ele disse que não quer mais jogar pela seleção brasileira. Vai prevalecer o desejo do jogador", acrescentou.

O presidente da CBF declarou, no entanto, que vai fazer de tudo, dentro da legislação esportiva, para contar com o jogador, que já foi convocado por Felipão para amistosos no começo deste ano.

"O Brasil vai lutar até o fim pela inscrição do jogador. Tivemos contato com o presidente da federação espanhola dizendo sobre o nosso desejo e principalmente disposição, dentro da melhor convivência esportiva... Iremos até as últimas instâncias pela inscrição do jogador", afirmou.

"Isso (carta do atacante) não encerra o episódio dentro daquilo que é permitido pelas regras esportivas da Fifa, vamos lutar até o final."