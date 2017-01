Aécio diz que quem for para 2o turno com Dilma vencerá eleição

SÃO PAULO, 29 Out (Reuters) - O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), provável candidato do partido na eleição presidencial do ano que vem, disse nesta terça-feira acreditar que aquele que for para o segundo turno contra a presidente Dilma Rousseff vencerá a disputa.

Ao comentar uma pesquisa Ibope sobre a corrida presidencial de 2014, que coloca Dilma na casa dos 40 por cento de intenção de voto em todos os cenários pesquisados, o senador voltou a dizer que as sondagens recentes mostram que 60 por cento da população não quer reeleger Dilma.

Ele chegou, inclusive, a colocar em dúvida a participação de Dilma em um eventual segundo turno, apesar de o Ibope apontar possibilidade de vitória dela já no primeiro turno. No entanto, o alto percentual de eleitores indecisos ou que declararam voto branco ou nulo sugere que este cenário pode sofrer mudanças.

"Acho que quem for para o segundo turno com a atual presidente da República, se é que ela vai para o segundo turno, vence as eleições", disse o tucano a jornalistas em Brasília, após cerimônia de comemoração dos 25 anos da Constituição.

Segundo o Ibope, no cenário apontado como o mais provável para o pleito do ano que vem, Dilma lidera com 41 por cento, ante 14 por cento de Aécio e 10 por cento do governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos.

A pouco menos de um ano para a eleição, Dilma lidera com folga nos cenários em que o ex-governador de São Paulo José Serra aparece como candidato do PSDB e naqueles em que a ex-senadora Marina Silva surge como postulante do PSB.

Apontado como favorito para ser o candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, Aécio pode sofrer a concorrência interna de Serra para se tornar candidato da sigla.

Ele tem dito que ainda é cedo para definir o candidato tucano à Presidência e que essa decisão deve ser tomada no início do ano que vem.