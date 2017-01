EUA aderem a processo contra firma que aprovou Snowden

O processo não tem relação com a contratação de Snowden para trabalhar como técnico terceirizado na Agência de Segurança Nacional. O autor da ação, ex-empregado da firma, alega que a USIS deixou de realizar revisões do seu controle de qualidade na apuração de antecedentes de candidatos a empregos ligados ao governo.

Uma porta-voz da USIS disse que a empresa estava cooperando com a investigação do governo, substituiu a sua liderança e melhorou seus controles desde que ouviu pela primeira vez as acusações, no ano passado.