UE prepara aprovação para novo milho transgênico

BRUXELAS, 31 Out (Reuters) - A União Europeia está a caminho de aprovar o cultivo de um novo tipo de semente geneticamente modificada de milho pela primeira vez em mais de uma década, de acordo com esboço de proposta do executivo do bloco visto pela Reuters.

A proposta foi desenhada depois que a segunda mais alta corte da Europa no mês passado acusou a Comissão Europeia de longos atrasos no processo de aprovação para o milho resistente a insetos desenvolvido pela DuPont e Dow Chemical.

Embora seja improvável que este tipo de milho seja amplamente cultivado na Europa, onde o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGMs) permanece uma pequena fração do total no mundo, a proposta enfrentará forte oposição de ambientalistas, consumidores céticos e alguns governos da UE.

No mês passado, uma decisão judicial forçou a comissão a agir, disse um porta-voz do executivo da UE, e de acordo com a legislação do bloco para OGMs, o próximo passo no processo de aprovação é o voto dos ministros europeus.