Ausência na Copa daria prejuízo milionário a empresas mexicanas, diz consultoria

Por Manuel Carrillo

CIDADE DO MÉXICO, 1 Nov (Reuters) - As empresas mexicanas podem ter prejuízo de até 650 milhões de dólares se o país não se classificar para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, segundo um especialista em marketing esportivo ouvido pela Reuters.

O México, tradicionalmente uma potência no futebol da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe), ficou em quarto lugar nas eliminatórias da região para o Mundial e precisará agora disputar uma repescagem contra a Nova Zelândia. Os jogos serão no dia 13 de novembro no estádio Azteca, e uma semana depois em Wellington.

Em menos de dois meses, o México demitiu três treinadores. O atual, Miguel Herrera, disse na quarta-feira que está otimista com a classificação, após ver seu time vencer a Finlândia por 4 x 2 num amistoso em San Diego (EUA).

Mas a Federação Mexicana de Futebol e os veículos de comunicação, principalmente canais de TV no país e nos EUA que adquiriram os direitos de transmissão da Copa, estão preocupados com uma zebra neozelandesa. Empresas que patrocinam a seleção tricolor e setores empresariais impulsionados em anos de Copa também podem ser prejudicados.

"No lado esportivo e totalmente comercial, o fracasso do México em participar acarreta, e provavelmente estou sendo um pouco drástico, mas em termos de economia do futebol uma catástrofe financeira, porque teria um efeito dominó que atingiria o Campeonato Mexicano, patrocínios menores e o prestígio da marca", disse Rogelio Roa, diretor da empresa DreaMatch Solutions, especializada em marketing esportivo.

Roa estimou que esse prejuízo poderá chegar a 650 milhões de dólares, porque os negócios que cercam uma Copa do Mundo cresceram exponencialmente nos últimos anos. O México sediou as Copas de 1970 e 1986, e participa de todas as competições desde 1994.

A não classificação "é um cenário que ninguém previu, ninguém", disse Roa. "A última vez que o México deixou de ir a uma Copa foi em 1990", disse ele. Naquela edição, o país foi punido por ter convocado jogadores irregularmente para um Mundial de categorias de base.