Vettel volta a andar na frente em Abu Dhabi

Por Alan Baldwin

ABU DHABI, 1 Nov (Reuters) - O recém-coroado tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, não deu sinais de tirar o pé após a conquista do título e liderou uma dobradinha da Red Bull nos treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio de Abu Dhabi.

O alemão de 26 anos, que conquistou o quarto título na Índia no último fim de semana, completou a melhor volta no circuito de Yas Marina com o tempo de 1min41s335, na sessão da noite. Guiando o outro carro da Red Bull, o australiano Mark Webber ficou 0s155 atrás.

O piloto Romain Grosjean, cujo companheiro de Lotus Kimi Raikkonen venceu a corrida em Abu Dhabi no ano passado, foi o mais rápido sob o calor intenso da tarde, com o tempo de 1min44s241, mas teve um problema com os freios dianteiros na sessão realizada ao anoitecer, sob a iluminação de holofotes.

Paul Di Resta, da Force India, e Jenson Button, da McLaren, tiveram pneus furados.

Lewis Hamilton, vencedor da prova em 2011 e duas vezes pole position no circuito, foi o segundo mais veloz na primeira parte do treino, apenas 0s192 atrás de Grosjean, e ficou em terceiro à noite.

Raikkonen, que despertou especulações sobre o relacionamento com a equipe ao não comparecer para as atividades de mídia no circuito na quinta-feira, finalmente compareceu nesta sexta e ficou em sexto e quarto lugares, respectivamente, nas duas partes do treino.

O brasileiro Felipe Massa, que será substituído na Ferrari por Raikkonen na próxima temporada, foi o décimo na segunda sessão, duas posições atrás do companheiro de equipe Fernando Alonso. Massa ficou apenas em 17º na parte inicial.

Vettel, o mais jovem piloto a conquistar o tetracampeonato mundial, busca a sétima vitória seguida para igualar a marca estabelecida em 2004 pelo compatriota Michael Schumacher.