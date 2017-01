Webber rouba pole de Vettel em Abu Dhabi; Massa larga em 10º

ABU DHABI (Reuters) - Mark Webber colocou a Red Bull na pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi neste sábado em uma dobradinha como tetracampeão mundial e colega de equipe Sebastian Vettel, que cometeu um erro raro e teve que se contentar com a segunda posição.

A pole foi a 13ª do australiano Webber, que encerra sua carreira na Fórmula 1 neste mês, em 12 anos, e a segunda em três provas.

"Mark fez uma volta muito boa, parabéns para ele," disse Vettel, que busca sua sétima vitória seguida depois de arrebatar seu quarto título mundial consecutivo com a vitória na Índia na semana passada.

A Mercedes preencheu a segunda fila no grid de largada no circuito de Yas Marina, com o alemão Nico Rosberg na terceira posição e o britânico e campeão de 2008 Lewis Hamilton na quarta, apesar de ter girado o carro em sua última volta.