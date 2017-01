CORREÇÃO-ESPECIAL-Investidores da China se frustram com Brasil e projetos travam

(Corrige 6º parágrafo para "crescente hostlidade da sociedade brasileira", no lugar de "crescente hostilidade do governo brasileiro")

Como resultado, o investimento chinês no Brasil está caindo, e até dois terços dos cerca de 70 bilhões de dólares em projetos anunciados desde 2007 estão em compasso de espera ou foram cancelados, de acordo com várias entrevistas e estudos independentes.

"O calor pelo investimento no Brasil está diminuindo. Operar no Brasil é um grande desafio", disse o presidente-executivo da unidade brasileira do Bank of China Ltd, que está entre os quatro maiores bancos comerciais estatais do país asiático, Zhang Dongxiang.