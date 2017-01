Ações europeias recuam de máximas pressionadas por montadoras e seguradoras

PARIS, 5 Nov (Reuters) - As ações europeias recuaram da máxima em cinco anos nesta terça-feira, pressionadas por ações de montadoras e seguradoras, na medida em que as blue chips europeias divulgaram resultados abaixo das expectativas.

A ação da BMW liderou a queda do setor automotivo, recuando 2,9 por cento após a montadora alemã informar que o lucro trimestral da sua unidade de automóveis caiu mais do que o esperado, prejudicado em parte pelos descontos de preços em importantes mercados europeus.

Na metade da temporada de resultados europeus, 52 por cento das companhias do STOXX Europe 600 divulgaram lucro abaixo do esperado pelo mercado e dois terços tiveram receita abaixo das expectativas, de acordo com dados da Thomson Reuters StarMine. Em comparação, no segundo trimestre apenas 42 por cento dos resultados vieram aquém das previsões.