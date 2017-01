Avaliação do governo Dilma fica praticamente estável, diz CNT/MDA

Segundo o levantamento do instituto MDA encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a avaliação positiva do governo passou para 39,0 por cento, ante 38,1 por cento em setembro.

A avaliação negativa passou para 22,7 por cento, ante 21,9 por cento. Para 37,7 por cento do entrevistados, a avaliação foi regular, ante 39,7 por cento do levantamento anterior. Todas as variações estão dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais.

De acordo com a pesquisa, Dilma lidera com folga a corrida presidencial de 2014. Sem a ex-senadora Marina Silva como candidata do PSB, a presidente tem 43,5 por cento das intenções de voto, contra 19,3 por cento do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e 9,5 por cento do governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos.