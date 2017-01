ESTREIA-"Capitão Phillips" escala Tom Hanks para viver dramática história real

SÃO PAULO, 7 Nov (Reuters) - Não é segredo para ninguém que "Capitão Phillips" tem tudo para ser o filme que dará o terceiro Oscar ao ator Tom Hanks, que no novo filme do britânico Paul Greengrass ("Voo United 93") interpreta um capitão da Marinha mercante que passa o diabo na mão de quatro piratas somalis - uma história verídica, ocorrida em abril de 2009 e foi recontada no livro "Dever de Capitão", de Richard Phillips.