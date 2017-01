Recuperação da popularidade para, mas Dilma lidera com folga corrida de 2014

Segundo o levantamento do instituto MDA encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a avaliação positiva do governo passou para 39,0 por cento, ante 38,1 por cento em setembro.

Também na avaliação do desempenho pessoal da presidente houve pouca mudança desde setembro. Agora 58,8 por cento aprovam, contra 58,0 por cento na última sondagem. As variações estão dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2 pontos percentuais.

Ainda de acordo com a pesquisa divulgada nesta quinta, a avaliação negativa do governo passou para 22,7 por cento, ante 21,9 por cento em setembro. E para 37,7 por cento do entrevistados, a avaliação foi regular, ante 39,7 por cento do levantamento anterior. Continuação...