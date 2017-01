Mercado de trabalho dos EUA melhora, mesmo com paralisação do governo

WASHINGTON, 8 Nov (Reuters) - A criação de empregos nos Estados Unidos acelerou inesperadamente em outubro apesar da paralisação temporária do governo, sugerindo que o impasse orçamentário teve impacto mais limitado na economia do que se temia inicialmente.

Os empregadores abriram 204 mil novas vagas no mês passado, informou o Departamento de Trabalho nesta sexta-feira. Entretanto, a taxa de desemprego subiu para 7,3 por cento, ante a mínima em quase cinco anos em setembro de 7,2 por cento.

O departamento informou que não houve impacto "perceptível" proveniente da paralisação do governo federal por 16 dias, acrescentando que registrou taxa de participação de empregadores na pesquisa acima da média.

"Claramente o que ocorreu foi que as empresas viram a paralisação como um fenômeno temporário e que a economia ainda está crescendo e continuará crescendo no futuro", disse o economista sênior da Ameriprise Financial Services, Russel Price.