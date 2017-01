NBC transmitirá ao vivo primeiro voo espacial de fundador do Grupo Virgin

NOVA YORK, 8 Nov (Reuters) - O fundador do Grupo Virgin, Richard Branson, anunciou nesta sexta-feira que a rede norte-americana NBC irá acompanhar os preparativos e transmitirá ao vivo o voo inaugural do seu avião-foguete Virgin Galactic SpaceShip Two ao espaço.

Se tudo correr conforme o planejado, Branson e seus dois filhos, Holly, de 31 anos, e Sam, de 28, devem decolar em agosto do ano que vem do Novo México.

"Estamos contentes de trabalharmos com vocês", disse Branson, de 63 anos, a Matt Lauer e Savannah Guthrie, apresentadores do programa matinal "Today". "Vai ser um ano incrivelmente emocionante."

O bilionário britânico disse que a aeronave já superou a barreira do som em testes e que no começo do ano que vem ele pretende fazer um voo experimental até o limiar do espaço.