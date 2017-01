Simulação de ataque eletrônico testará bancos de Londres

LONDRES, 12 Nov (Reuters) - Um ataque eletrônico nos mercados financeiros será simulado em um dos edifícios históricos de Londres mais tarde nesta terça-feira em um "exercício militar" com o objetivo de testar as defesas da cidade contra sabotadores online.

Dezenas de funcionários de bancos, reguladores e autoridades do governo vão se reunir no Plaisterers' Hall no coração de Londres para avaliar como a cidade lidaria com um bombardeio de perturbações e interrupções, tal como em um grande ataque a sistemas de informática que afete as bolsas de valores e se desdobre em mídias sociais, segundo fontes disseram à Reuters.