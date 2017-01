Fábrica da BRF em Abu Dabhi iniciará operação no 1o semestre de 2014

"Este é um marco no processo de internacionalização da BRF, que vai iniciar a operação local no primeiro semestre de 2014", disse Cláudio Galeazzi, presidente-executivo da companhia, durante evento em Abu Dabhi, que reuniu o vice-presidente da república, Michel Temer, além de autoridades e executivos locais.

A entrega foi postergada devido às dificuldades e burocracias com o processo de emissão de licenças locais, que não haviam sido identificadas no momento do anúncio do investimento em 2012, informou a assessoria de imprensa da BRF.