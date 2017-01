Espanha inocenta capitão e governo por naufrágio que causou desastre ambiental

MADRI, 13 Nov (Reuters) - Um tribunal espanhol considerou nesta quarta-feira que a tripulação de um navio e o governo não foram criminalmente culpados pelo naufrágio em 2002 do petroleiro Prestige, o pior desastre ambiental da história da Espanha.

O afundamento na costa noroeste do país poluiu milhares de quilômetros de litoral, principalmente na Espanha, com resíduos pretos de combustível, e forçou a paralisação das mais produtivas zonas de pesca do país.