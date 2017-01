Google e KKR investirão US$400 mi em seis usinas solares, diz WSJ

14 Nov (Reuters) - O Google fechou um acordo com a empresa de private equity KKR para investir cerca de 400 milhões de dólares em seis usinas de energia solar sendo construídas pela Recurrent Energy na Califórnia e no Arizona, relatou o Wall Street Journal, citando pessoas próximas ao assunto.

O investimento conjunto da KKR e do Google será feito em dinheiro e dívida. A participação societária do Google é de cerca de 80 milhões de dólares, segundo o jornal.

As usinas -cinco no sul da Califórnia e uma no Arizona- são projetadas para produzir cerca de 106 megawatts de eletricidade combinadas, ou o bastante para atender cerca de 17.000 casas nos Estados Unidos, disse o Journal. (link.reuters.com/tyt64v)