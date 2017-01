Gol troca sistema de software de gestão, adota SAP

SÃO PAULO, 19 Nov (Reuters) - A companhia aérea Gol decidiu trocar sua plataforma de software de gestão para adotar sistema da SAP, no primeiro contrato obtido pela companhia alemã de tecnologia entre empresas aéreas do Brasil.

Segundo o diretor de tecnologia da informação da Gol, Paulo Sica, a empresa começou a implantar o sistema da SAP na segunda-feira e deve concluir o trabalho até o final de 2014. Atualmente, a Gol trabalha com softwares de gestão fornecidos pela Oracle, disse Sica.

De acordo com o executivo, a troca de plataforma permitirá corte de custos com tecnologia da informação e deve acelerar a tomada de decisão pela empresa.

"O plano de negócio apresentado à diretoria já mostrou a significativa redução nos custos", disse Sica à Reuters durante anúncio do contrato pela SAP.

Sica afirmou que atualmente, custos de TI da Gol equivalem a 1,3 por cento da receita líquida da empresa. Ele não comentou o custo da mudança de sistema para a Gol, que tem cortado oferta de voos e adotado medidas de melhoria de rentabilidade diante de um ambiente de altos preços de combustíveis e desaceleração no crescimento da demanda doméstica.

O executivo disse que a mudança da plataforma ocorreu em um momento de atualização da versão do sistema da Oracle, o que obrigaria uma reimplantação da plataforma na companhia aérea. Com isso, a Gol optou por buscar opções no mercado e se decidiu pelo sistema da SAP, que inclui tecnologia que reduz necessidade de replicação de dados em centrais de processamento de informações.