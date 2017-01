BNDES executa dívida da OSX e Banco Votorantim paga, dizem fontes

Por Sabrina Lorenzi e Guillermo Parra-Bernal

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 19 Nov (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) executou uma dívida de cerca de 550 milhões de reais da OSX e o Banco Votorantim, que havia cedido fiança bancária à operação, pagou a quantia na segunda-feira, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

Outro financiamento do BNDES contratado pela OSX de 1,3 bilhão de reais no ano passado não chegou a ter parcela alguma liberada pelo banco de fomento e deverá ser suspenso em razão da recuperação judicial solicitada pelo estaleiro do empresário Eike Batista, revelou à Reuters uma das fontes, sob condição de anonimato.

A OSX acertou em 2012 empréstimo de longo prazo com recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) para a construção de seu estaleiro, mas o dinheiro sequer começou a ser desembolsado. Normalmente, o tomador do empréstimo requer o desembolso conforme o andamento das obras e sua capacidade de executá-las com recursos próprios.

A OSX entrou no começo da semana passada com pedido de recuperação judicial vinculado ao processo da sua empresa-irmã, a petroleira OGX.

O empréstimo-ponte obtido por uma subsidiária da OSX com o BNDES e garantido pelo Votorantim teve seu vencimento prorrogado por 30 dias em 15 de outubro. Como 15 de novembro foi feriado, o depósito ao BNDES pelo Votorantim ocorreu na segunda-feira, dia 18, segundo uma das fontes a par do assunto.

O Banco Votorantim passou a ser credor do estaleiro e provisionará a dívida da OSX em seu balanço.

Um porta-voz do Banco Votorantim disse que a instituição não comentaria o assunto, citando regras de sigilo bancário. O mesmo foi dito pelo BNDES. Procurada, a OSX também não forneceu informações.

Outros empréstimos feitos pelo grupo EBX, de Eike, também foram garantidos por terceiros, isentando o banco que liberou os recursos de calotes.