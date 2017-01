Economistas demonstram pessimismo com inflação em reunião com diretor do BC

Por Tiago Pariz

SÃO PAULO, 19 Nov (Reuters) - O pessimismo dos economistas com a trajetória da inflação no ano que vem permanece elevado por culpa da deterioração da política fiscal, segundo avaliação repassada por economistas de instituições financeiras em reuniões nesta terça-feira com o diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo.

Segundo três economistas ouvidos pela Reuters e que participaram dos encontros, o diretor continuou sem fazer comentários sobre a situação econômica, como faz nessas ocasiões. Mas ouviu dos presentes avaliações mais pessimistas sobre a economia brasileira, inclusive sobre a trajetória dos preços, contrastando com os esforços do BC em tentar reverter a expectativa com o controle da inflação.

Isso porque, segundo as fontes, o cenário fiscal mostrando-se mais deteriorado não ajuda nas expectativas de inflação até o próximo ano.

"O pessoal não demonstrou mau humor com o BC, mas com a deterioração da política fiscal. É ela quem está inibindo a queda nas projeções de inflação e deixando a percepção de que o câmbio continuará pressionado no ano que vem", disse o economista.

Apesar do ônus ter caído sobre a política fiscal, alguns participantes dos encontros ponderaram que a atual condução do aperto monetário não levará a inflação a convergir para o centro da meta "no horizonte relevante".

"Nas simulações apresentadas, a inflação não convergiria para o centro da meta nem com a Selic a 10,75 por cento. Haveria alguma convergência com os juros em 11,75 por cento e isso apenas em 2015", afirmou outro economista.

Hoje, a Selic está em 9,50 por cento ao ano e, segundo pesquisa Focus do BC, os especialistas indicam que ela deve ir a 10 por cento na próxima semana, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC se reúne novamente. E, em 2014, a taxa básica de juros iria a 10,25 por cento.