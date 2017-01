Toyota vê crescimento do setor nos EUA perdendo força em 2014

Embora as vendas do setor nos EUA devem crescer em 1 milhão de veículos, para 15,5 milhões de unidades neste ano, o presidente-executivo da Toyota para a América do Norte, Jim Lentz, disse que espera que o total de 2014 fique perto de 16 milhões de automóveis.

"Se eu acho que nós vamos crescer outro milhão no ano que vem? Acho que não", disse Lentz em uma entrevista no Salão do Automóvel de Los Angeles. "Veremos uma redução desse crescimento ao longo do tempo pois muito da demanda represada que havia foi suprida."