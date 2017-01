ESTREIA-"Jovem e Bela" trata da prostituição de jovem de classe média alta

Contando com a beleza impecável da novata Marine Vacth e seu rosto enigmático, Ozon, o experiente diretor de "Dentro de Casa" e "Potiche - Esposa Troféu", arma uma história que sintoniza com o contemporâneo, mas não vai além da superfície. Muito menos alcança o humor cínico de Buñuel.

Acompanha-se as aventuras de Isabelle a partir do momento em que a garota decide perder a virgindade com um namoradinho de verão alemão (Lucas Prisor) e fica claramente decepcionada. Mas não é nenhum trauma o que deflagra sua decisão de se prostituir.