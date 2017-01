Rosneft compra fatia da HRT e vira majoritária no projeto Solimões

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO, 22 Nov (Reuters) - A HRT informou nesta sexta-feira que vendeu participação de 6 por cento na joint venture da Bacia Sedimentar do Solimões para a russa Rosneft Oil Company, que passará a deter 51 por cento do projeto, tornando-se a operadora.

"As partes acordaram também que a Rosneft e a HRT irão continuar as atividades exploratórias no Solimões, além da venda de quatro sondas de perfuração heli-transportáveis para a Rosneft", disse a HRT em fato relevante, acrescentando que a deterá fatia de 49 por cento no projeto.