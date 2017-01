Whitmarsh diz que rival voltou atrás em acordo por Magnussen

A McLaren anunciou neste mês que o dinamarquês de 21 anos, filho do ex-piloto Jan Magnussen, vai substituir o jovem mexicano no ano que vem e correrá ao lado de Jenson Button, campeão mundial de 2009.

No entanto, Whitmarsh disse ao site oficial da Fórmula 1 que a primeira escolha era manter Pérez e encontrar um lugar para Magnussen em outra equipe, pela qual ele aprenderia os macetes por uns dois anos.

"Eu esperava encontrar um lugar para ele", disse, antes da última etapa da temporada, no Brasil. "Eu cheguei a fechar um acordo, apertei a mão de um dirigente, negócio fechado, mas ele voltou atrás."

Whitmarsh se recusou a revelar o nome do chefe de equipe, embora tenha dito que gostaria de fazê-lo. Sabe-se que a McLaren, que está em quinto no Mundial de Construtores, sua pior temporada desde 1980, teve conversas com Force India, Lotus e Marussia sobre o dinamarquês.