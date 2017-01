Land Rover vai instalar fábrica no RJ, investirá R$1 bi

RIO DE JANEIRO, 25 Nov (Reuters) - A britânica Jaguar Land Rover vai construir sua primeira fábrica de veículos no Brasil em Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, em investimento de cerca de 1 bilhão de reais.

Procurada no Brasil, a Jaguar Land Rover confirmou que está realizando estudo para a instalação de uma unidade fabril no país, mas não comentou sobre valor de investimento e outros detalhes.

A decisão da companhia ocorre após as rivais BMW, Audi e Mercedes-Benz decidirem instalar fábricas de veículos de luxo no país diante do novo regime automotivo em vigor desde o início do ano e que força as montadoras a produzirem aqui se quiserem ter volume expressivo de vendas no mercado local.