Campos diz que Brasil vive crise de expectativa na economia

SÃO PAULO, 28 Nov (Reuters) - O governador de Pernambuco e provável candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, disse nesta quinta-feira que o Brasil vive uma crise de expectativa na economia provocada pelo que ele chamou de "percepção" do mercado econômico e da sociedade de que o tripé macroeconômico -robustez fiscal, câmbio flutuante e controle da inflação—foi abandonado pelo governo da presidente Dilma Rousseff.

Ao lado da ex-senadora Marina Silva, com quem se aliou com vistas à disputa presidencial do ano que vem, Campos apresentou em São Paulo o documento que servirá de base para o programa de governo conjunto do PSB e da Rede Sustentabilidade, partido que Marina tentava criar para a eleição do ano que vem, mas que não obteve registro junto à Justiça Eleitoral.