Startup torna uso de energia solar nos EUA tão fácil quanto agendar viagens

Empresas do setor solar incluindo a NRG, a SolarCity Corp, maior instaladora dos Estados Unidos, o Admirals Bank, provedor de empréstimos para energia solar com sede em Boston, a Conergy, fabricante e financiadora, a Roof Diagnostics, uma instaladora da costa leste norte-americana, e a Clean Energy Finance and Investment Authority, de Connecticut, terão seus produtos no site, o www.geostellar.com.