Venda de veículos no Brasil cai em novembro, segue abaixo de meta

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO, 2 Dez (Reuters) - As vendas de veículos novos no Brasil em novembro até sexta-feira recuaram na comparação com o mesmo período de outubro, ficando abaixo do desempenho necessário para ajudar a confirmar previsões revisadas do setor para este ano.

Diante de um período menor de licenciamentos e apesar de campanhas promocionais promovidas pelo setor durante o mês passado, as vendas de veículos novos em novembro até sexta-feira caíram 8,25 por cento sobre o mesmo período de outubro, segundo dados preliminares fornecidos por uma fonte do setor à Reuters nesta segunda-feira.

Segundo o analista do setor automotivo da consultoria Tendências, Rodrigo Baggi, o desempenho das vendas de novembro contribui para a expectativa de que 2013 marcará a primeira queda anual nas vendas de veículos desde 2003.

"O resultado para o mês é decepcionante (...) Mas o panorama não é catastrófico, as vendas seguem em patamar elevado depois do mercado crescer nos últimos 10 anos", disse Baggi.

"Olhando só para o segmento de leves, as vendas estão andando de lado há cerca de 3 ou 4 meses, o que mostra um esgotamento dos efeitos dos benefícios tributários no preço final do produto", disse ele, acrescentando ainda como fatores um avanço da renda real sendo corroído por inflação persistente e recuperação lenta na oferta de crédito pelos bancos.

As vendas em novembro até sexta-feira, dia 29, somaram 302,97 mil veículos, o que corresponde a uma média diária de 15.148 unidades, considerando 20 dias úteis no período.

Porém, como os principais mercados do país --São Paulo e Rio de Janeiro-- tiveram um dia útil a menos, devido ao feriado da Consciência Negra em 20 de novembro, a média por dia útil seria um pouco maior, de 15.945 unidades, próxima do pico de 15,9 mil atingida em junho.