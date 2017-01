Hyundai sente aquecimento das rivais japonesas na China

SEUL (Reuters) - A Hyundai Motor pode ser uma das maiores perdedoras com a recuperação das vendas de carros japoneses na China conforme os problemas da montadora sul-coreana se espalham dos Estados Unidos para o maior mercado automotivo do mundo.

As montadoras japonesas, enquanto isso, estão se fortalecendo graças ao lançamento de novos modelos, ao enfraquecimento do iene nos Estados Unidos e ao fim dos protestos anti-Japão que prejudicaram as vendas na China no ano passado.