Lobby de autos na China opõe mudança sobre controle estrangeiro

XANGAI/PEQUIM, 3 Dez (Reuters) - O lobby de automóveis da China reagiu com ferocidade a uma possível movimentação de Pequim para abrandar as restrições de controle estrangeiro na indústria automotiva, dizendo que a medida pode enfraquecer seriamente a posição de montadoras nativas.

Dong Yang, secretário-geral da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM, na sigla em inglês), disse que se as regras sobre controle estrangeiro forem relaxadas, as montadoras chinesas perderão o controle de joint-ventures das quais elas hoje detêm e operam em conjunto com montadoras globais.