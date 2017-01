EUA pedem informações adicionais sobre incêndios em Model S da Tesla

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego em Auto-Estradas (NHTSA, na sigla em inglês) também requisitou informações sobre qualquer modificação no projeto do sedan elétrico Model S, além de desenhos de engenharia. A Tesla tem até 14 de janeiro para providenciar os detalhes adicionais.

A investigação da NHTSA veio após dois carros nos EUA e um no México pegaram fogo. Os dois incêndios nos EUA começaram após os motoristas passarem por cima de detritos na estrada, danificando o conjunto de bateria que fica na base do Model S.

Os reguladores pediram à Tesla que detalhe as possíveis consequências de danos ao conjunto de bateria do Model S e como estes problemas foram solucionados no design do automóvel. A NHTSA também pediu à Tesla que descreva "os limites deste design quanto a prevenção de dano à bateria de propulsão, estolamento e incêndios".