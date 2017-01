GM deve cortar produção na Coreia em quase 20% em 2015--IHS

A montadora norte-americana tem manifestado preocupações sobre aumento de custos salariais, relações trabalhistas e tensão geopolítica com a Coreia do Norte, ajudando a elevar especulações de que poderia transferir operações que representam atualmente 20 por cento de sua produção no mundo.

As fábricas da GM na Coreia do Sul poderão produzir 650 mil veículos em 2015 ante 800 mil este ano, segundo a consultoria IHS.

A consultoria espera que a GM transfira uma grande porção da produção do utilitário esportivo Mokka para a Espanha no começo do próximo ano e interrompa a produção do compacto Gentra e dos comerciais leves Damas e Labo na Coreia até o final do ano.