Recomposição do IPI de automóveis em janeiro não será integral--Mantega

SÃO PAULO, 5 Dez (Reuters) - A redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre automóveis terá de ser revista em janeiro, mas a recomposição do imposto não será total, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

"Teremos que rever em janeiro o IPI dos automóveis, mas a recomposição do imposto certamente não será total", afirmou o ministro a jornalistas após evento do JPMorgan em São Paulo.

Após promover forte redução no IPI para veículos automotivos com o objetivo de estimular a economia atráves do consumo, o governo decidiu a partir deste ano elevar gradualmente a alíquota do tributo diante da dificuldade de arrecadação de receita.