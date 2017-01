Petrobras abre licitação para comprar até 450 mil barris de diesel

A Petrobras muitas vezes compra combustíveis para armazenar no Caribe como uma reserva estratégica, disse um operador. Mas a empresa também deve comprar mais por conta da paralisação de sua quinta maior refinaria, a REPAR, em Araucária, responsável pela produção de 189 mil barris por dia (bpd), depois de um incêndio no final de novembro.

A empresa disse aos distribuidores que a unidade irá retomar suas atividades em 13 de dezembro, mas o tempo estimado de desligamento provavelmente será mais longo, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta semana à Reuters.

A Petrobras disse que os navios devem ter opções adicionais para descarregar em até dois portos brasileiros dentro da faixa de São Luis-São Sebastião. O diesel deve conter no máximo 10 partes por milhão de enxofre e o comprador é a Petrobras Global Trading BV.

Os licitantes devem apresentar preços atrelados ao diesel grau 62 do oleoduto dos EUA na Costa do Golfo (ULSD, de ultra baixo teor de enxofre). As ofertas serão aceitas até 9 de dezembro.