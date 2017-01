Ecopetrol e Talisman anunciam viabilidade comercial de campo na Colômbia

BOGOTÁ, 9 Dez (Reuters) - A petroleira estatal colombiana Ecopetrol e a canadense Talisman Energy declararam nesta segunda-feira a viabilidade comercial do campo Akacías, no bloco CPO-09, localizado a sudeste da Colômbia, com reservas estimadas em 35 milhões de barris, e que deverão contribuir para sustentar a produção de petróleo do país sul-americano.